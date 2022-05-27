Мосбиржа исключит из основного индекса акции "ФСК ЕЭС"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Московская биржа исключает из базы расчета индекса МосБиржи и индекса РТС обыкновенные акции ПАО "ФСК ЕЭС", говорится в сообщении биржи.

Новая база расчета индексов начнет действовать с 17 июня.

В настоящее время в базу расчета индексов МосБиржи и РТС входят 44 акции.

В базу расчета индекса средней и малой капитализации войдут обыкновенные акции ПАО "ГК "Самолет", ПАО "Русская аквакультура" и ПАО "Аптечная сеть 36,6". При этом покинут индекс обыкновенные акции ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", ПАО "Акрон", МКПАО "Лента", а также ПАО "Группа Ренессанс страхование".

База расчета индекса нефти и газа изменится за счет исключения привилегированных акций ПАО "АНК Башнефть" и ПАО "НК РуссНефть".

Обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" войдут в состав баз расчета индекса акций широкого рынка и индекса финансов, а обыкновенные акции ПАО "МРСК Урала" будут включены в индекс акций широкого рынка и индекс электроэнергетики.