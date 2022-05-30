Акции "ФСК ЕЭС" упали на 13% на новости о невыплате дивидендов за 2021 год

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Акции "ФСК ЕЭС" в начале торгов на Московской бирже в понедельник упали более чем на 13% (до 0,0972 рубля за штуку) на новости о невыплате дивидендов за 2021 год.

ПАО "ФСК ЕЭС", контролируемое государством через холдинг "Россети", не будет выплачивать дивиденды за 2021 год. Премьер-министр Михаил Мишустин 24 мая подписал распоряжение правительства, согласно которому Минфину, Минэнерго и Росимуществу при подготовке проектов директив госпредставителям в совете директоров ФСК предписано не предусматривать выплату дивидендов за прошлый год. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

По итогам 2020 года ФСК выплатила 0,01613 руб. на обыкновенную акцию, в сумме - 20,6 млрд руб., или 35% чистой прибыли по МСФО.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. "Россетям" принадлежит 80,13% акций компании.