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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

Правительство создаст особую экономическую зону "Усть-Луга"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Ленинградской области будет создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Усть-Луга", такое постановление 25 мая подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

В этой ОЭЗ должно быть построено одно из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств - завод по производству сжиженного природного газа и газохимический комплекс, где будут делать различные полимеры, следует из пресс-релиза. Совокупный объем инвестиций в эти проекты составит 2,2 трлн рублей. Новые проедприятия обеспечат работой 5,6 тысячи человек, а также позволят значительно увеличить объемы переработки газа и выпуска полиэтилена в России.

Усть-Луга - крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда.

Комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Ленинградской области - это якорный проект формируемого в регионе крупного газоперерабатывающего и газохимического кластера. Комплекс будет ежегодно перерабатывать 45 млрд куб. м газа, производить 13 млн тонн СПГ, до 3,8 млн тонн этановой фракции, до 2,4 млн тонн СУГ и 0,2 млн тонн пентан-гексановой фракции. Оставшийся после переработки природный газ (около 19 млрд куб. м) будет направляться в газотранспортную систему "Газпрома". Оператор проекта - ООО "РусХимАльянс" - совместное предприятие "Газпрома" и АО "РусГазДобыча".

Усть-Луга Михаил Мишустин правительство Ленинградская область Газпром РусХимАльянс
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