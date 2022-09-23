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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

"Совкомфлот" и "Газпром нефть" провели первую в России бункеровку судна СПГ-топливом

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Совкомфлот" и ПАО "Газпром нефть" осуществили первую в истории российской транспортной отрасли бункеровку морского судна газомоторным топливом, сообщила пресс-служба "Совкомфлота".

Операция по бункеровке танкера зеленой серии "Совкомфлота" "Проспект Королева" судном "Газпром нефти" "Дмитрий Менделеев" прошла в порту Усть-Луга. Танкер принял на борт 1432 кубометров СПГ-топлива, продолжительность бункеровки составила четыре часа.

"Совкомфлот" начал работу по внедрению СПГ в качестве основного топлива для крупнотоннажных танкеров в 2015 году. В 2018 году "Совкомфлот" начал эксплуатацию первых в мире танкеров типоразмера "Афрамакс" на СПГ-топливе (зеленая серия). В настоящий момент по заказу "Совкомфлота" на ССК "Звезда" ведется строительство пяти нефтеналивных и нефтепродуктовых танкеров, рассчитанных на использование СПГ в качестве основного топлива.

СПГ-бункеровщик "Дмитрий Менделеев", принадлежащий "Газпром нефти", - первое в России специализированное судно для СПГ-бункеровки. Его грузовместимость - 5800 кубометров СПГ. Судно спроектировано с учетом особенностей акватории Финского залива и способно выполнять самостоятельное плавание в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра.

В 2021 году "Совкомфлот" и "Газпром нефть" заключили соглашение о сотрудничестве в области развития инновационных технологий и использования на морском транспорте судовых топлив с низким углеродным следом.

Совкомфлот Газпром нефть Усть-Луга
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