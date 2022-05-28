Сбербанк снизил ставки по вкладам, потребкредитам и ипотеке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк с 28 мая снизил ставки по основным вкладам физических лиц, следует из материалов на сайте банка.

Теперь максимальная ставка по вкладам у Сбербанка составляет 9,5%, тогда как ранее она достигала 12%.

Сбербанк также снизил ставки по потребительским кредитам на 2 процентных пункта (п.п.), говорится в сообщении кредитной организации. Теперь минимальная ставка составляет 15,9%, ранее она достигала 17,9%.

Банк также с 30 мая снизит ставки по ипотеке - сокращение составит до 3,3 п.п. в зависимости от конкретной программы жилищного кредитования. Ставка по базовым ипотечным программам на приобретение готового и строящегося жилья составит от 10,9% годовых (ранее - от 13,9%). Кредитная организация также планирует снизить размер первоначального взноса по ряду ипотечных программ - теперь он составит от 15% стоимости недвижимости.

"Банк России вновь снизил процентную ставку, что позволило нам также снизить ставки по потребительским и жилищным кредитам для всех категорий клиентов", - заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв, слова которого приводятся в сообщении.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 26 мая принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов (б.п.), до 11% годовых. До этого, 29 апреля, ЦБ снизил ставку так же на 300 б.п., до 14%, 8 апреля - тоже на 300 б.п., до 17%. Банк России резко повысил ставку - с 9,5% до 20% - 28 февраля в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. В марте сохранил ее на уровне 20%.