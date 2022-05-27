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EY задумалась о разделении аудиторского и консалтингового бизнеса

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ernst & Young (EY), входящая в "большую четверку" аудиторских компаний, рассматривает возможность разделения аудиторского и консалтингового подразделений на фоне усиления внимания регуляторов к потенциальным конфликтам интересов в сфере. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Разделение будет крупнейшим структурным изменением для компаний "большой четверки" с момента краха аудиторской компании Arthur Andersen около 20 лет назад.

В результате разделения предполагается создать две крупные профессиональные компании. Глобальная выручка EY в минувшем году составила $40 млрд, из которых $13,6 млрд пришлось на аудиторскую работу.

На текущий момент не ясно, как именно будет осуществлена реструктуризация. Любые изменения должны будут быть одобрены партнерами компании по всему миру путем голосования. Глобальная сеть EY состоит из отдельных фирм в каждой стране присутствия, которых объединяют технологии, бренд и интеллектуальная собственность.

EY проводит стратегический пересмотр бизнес-линий каждые несколько лет, оценивая соответствие регуляторным нормам, развитие технологий и уровень конкуренции с другими компаниями.

Регуляторы по всему миру усилили беспокойство относительно качества аудиторской проверки, осуществляемой бухгалтерскими компаниями, все больше зависящими от продаж консалтинговых и налоговых услуг, которые приносят более высокую маржу и больший потенциал для роста, чем аудиторский бизнес, пишет WSJ.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США расследует возможность конфликта интересов между компаниями "большой четверки" и рядом аудиторских компаний среднего ранга.

Ernst & Young EY
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