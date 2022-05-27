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ЦМАКП спрогнозировал пик кризиса в экономике РФ из-за санкций во II полугодии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Второе полугодие текущего года может стать пиком кризиса в экономике РФ после введения санкций в отношении России, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.

"Второе полугодие - пик кризиса. Скорее всего сложится, что у нас будет похуже с рентой, цены по новым поставкам критического импорта будут уже повышенными. А возможностей "переложить" рост издержек в повышение цен не будет из-за проблем со спросом", - сказал Белоусов в ходе форума "День предпринимателя - 2022. Большая бизнес-планерка" в Тюмени в пятницу.

По его словам, это может привести к заметному спаду производства, причем, на фоне умеренной инфляции. Предприятия при этом могут начать сокращения сотрудников. "Ощущение, что "кризис надолго" может повести к корректировке поведения компаний – сжатию инвестиций и высвобождению занятых", - сказал аналитик.

Белоусов также отметил, что экспертов настораживают потребительские настроения населения. "Хуже всего, что население начало верить в кризис. Потребительские настроения населения ознаменовались ярко выраженным реверсом: оценки текущего положения упали до минимальных величин, а индекс ожиданий вошел в положительную область впервые за два года. Разрыв текущего состояния и оценок – максимальный, что может считаться признаком восприятия населением приближающегося кризиса", - пояснил он.

В настоящее время со стороны власти необходимо повышение определенности у всех субъектов экономики, а также поддержка бизнес-активности и спроса. Бизнесу необходимо в свою очередь искать новых стратегических партнеров, добавил аналитик центра.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования ЦМАКП
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