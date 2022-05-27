Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке

Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке
Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Цены на кофе сорта арабика могут опуститься ниже $2 за фунт к концу года на фоне благоприятной для урожая погоды в Южной Америке и менее активного, чем ожидалось, спроса, полагает глава отдела исследований рынка сельскохозяйственной продукции в Rabobank Карлос Мера.

Такой прогноз предусматривает падение котировок примерно на 12% с текущей отметки в $2,27 за фунт, пишет MarketWatch.

По оценке аналитика, спрос на кофе в мире растет примерно на 2% с начала года, тогда как многие эксперты ранее прогнозировали подъем на 3,5%. Отчасти это объясняется событиями на Украине - поставки кофе из ЕС на Украину рухнули на 70% в марте, а сокращение спроса на кофе в РФ в этом году может достичь 25%.

На рынке кофе в последние два года наблюдается сильная волатильность. Так, в начале 2021 года фьючерсы на арабику падали до $1,25 за фунт, а в феврале 2022 года достигали $2,60 за фунт.

Rabobank Карлос Мера
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ может временно запретить экспорт риса

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Терапевт Минздрава заявила, что снижение цен на овощи позволит спасти 38 тысяч жизней

Россия сможет обеспечить себя собственными семенами не раньше 2024 года

Россия сможет обеспечить себя собственными семенами не раньше 2024 года

Россияне смогут без разрешения ЦБ вкладываться в капитал компаний из дружественных стран

Экспортеры пожаловались на "скрытые санкции" против российского зерна

Путин подписал указ о временном порядке выплат "недружественным" правообладателям

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"

Источник сообщил об отказе Китая принимать Boeing российской "Авиастар-ТУ"

Мишустин сообщил о стремлении купировать волатильность на валютном рынке

Белый дом стал выяснять у бизнеса планы перезапуска ранее остановленной нефтепереработки

Белый дом стал выяснять у бизнеса планы перезапуска ранее остановленной нефтепереработки

Посевам сельхозкультур в РФ в мае не хватило тепла, сроки уборки могут сдвинуться. Обзор

Посевам сельхозкультур в РФ в мае не хватило тепла, сроки уборки могут сдвинуться. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });