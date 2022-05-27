Эксперт допустил снижение цен на кофе на 12% благодаря погоде в Южной Америке

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Цены на кофе сорта арабика могут опуститься ниже $2 за фунт к концу года на фоне благоприятной для урожая погоды в Южной Америке и менее активного, чем ожидалось, спроса, полагает глава отдела исследований рынка сельскохозяйственной продукции в Rabobank Карлос Мера.

Такой прогноз предусматривает падение котировок примерно на 12% с текущей отметки в $2,27 за фунт, пишет MarketWatch.

По оценке аналитика, спрос на кофе в мире растет примерно на 2% с начала года, тогда как многие эксперты ранее прогнозировали подъем на 3,5%. Отчасти это объясняется событиями на Украине - поставки кофе из ЕС на Украину рухнули на 70% в марте, а сокращение спроса на кофе в РФ в этом году может достичь 25%.

На рынке кофе в последние два года наблюдается сильная волатильность. Так, в начале 2021 года фьючерсы на арабику падали до $1,25 за фунт, а в феврале 2022 года достигали $2,60 за фунт.