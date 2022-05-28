Олег Бударгин может вернуться в совет директоров "Россетей"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Экс-глава ПАО "Россети" Олег Бударгин может войти в совет директоров компании, соответствующее распоряжение правительства со списком кандидатов опубликовано на официальном портале правовой информации.

Помимо Бударгина (покинул "Россети" в 2017 г. - ИФ), в совет в качестве новых кандидатур предложены глава "АЛРОСА" Сергей Иванов и член правления - врио блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина, которая также была предложена ранее в совет директоров "Системного оператора".

Новым представителем также может стать замминистра финансов Ирина Окладникова. В остальном в составе выдвинутых кандидатов изменений нет: свои места в совете могут сохранить вице-премьер Александр Новак, первый замглавы "Россетей" Андрей Муров, глава "Системного оператора" Федор Опадчий, ректор МЭИ Николай Рогалев, глава "Россетей" Андрей Рюмин, министр энергетики Николай Шульгинов, его заместитель Павел Сниккарс, глава ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, президент "Опоры России" Александр Калинин.

Всего в совет предложены 14 кандидатов.

Свои места в совете потеряют глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Газпром энергосбыта" Станислав Аширов, экс-президент МШУ Сколково Андрей Шаронов, Олег Дубнов, а также специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики и экс-министр энергетики РФ Сергей Шматко.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Основным акционером "Россетей" является государство в лице Росимущества с долей 88,04%.