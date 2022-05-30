УК нарастили долю облигаций компаний РФ при инвестировании пенсионных накоплений

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд России по состоянию на 1 января 2022 года передал для инвестирования управляющим компаниям средства пенсионных накоплений граждан на сумму 2,055 трлн рублей (в 2020 году - 1,993 трлн рублей).

Из этой суммы них наибольшее количество средств было вложено в облигации российских хозяйственных обществ - 1 трлн рублей (в 2020 году - 881 млрд рублей), следует из отчета об исполнении бюджета фонда, внесенного в Госдуму (документ № 132294-8). В документе приводится разбивка по виду финансового инструмента, в который были вложены средства пенсионных накоплений граждан.

В акции российских эмитентов было инвестировано 5,869 млрд рублей (в 2020 году - 5,232 млрд рублей), в ОФЗ - 526,190 млрд рублей (в 2020 году - 685 млрд рублей), в региональные облигации - 24,892 млрд рублей (в 2020 году - 9,975 млрд рублей), в муниципальные облигации - 222,9 млн рублей (234 млн рублей в 2020 году) В облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с российским законодательством, было вложено 5,383 млрд рублей (в 2020 году - 17 млрд), в ценные бумаги международных финансовых организаций - 14,071 млн рублей (в 2020 году - 16,8 млрд рублей).

В соответствии с отчетом, средства пенсионных накоплений в 2021 году, как и в 2020 году не вкладывались в паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов.

По состоянию на 19 мая в перечне УК, которым может быть передано инвестирование средств пенсионных накоплений, находится 17 компаний.