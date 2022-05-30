Дальневосточный банк опроверг основания для включения в санкционный список США

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Дальневосточный банк, включенный США в санкционный список, отрицает проведение операций с компаниями КНДР.

"Банк неукоснительно соблюдал и продолжает соблюдать резолюции ООН в части обслуживания клиентов и проведения их операций. Банк не проводил самостоятельно операций и не способствовал проведению операций связанных с Air Koryo (авиакомпания КНДР - ИФ) структур, которые упомянуты в качестве основания для включения банка в санкционные списки SDN. Банк обращает внимание, что ограничения в отношении этой авиакомпании были введены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США только 27 мая 2022 года", - говорится в официальном заявлении банка.

Кредитная организация подчеркивает, что продолжит исполнять свои обязательства перед клиентами в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами, с учетом особенностей, вызванных включением в SDN List.

"Введение санкций накладывает лишь ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте", - отмечает банк.

Как сообщалось, 27 мая США в рамках мер, нацеленных на Северную Корею, включили в санкционный список два российских банка: помимо Дальневосточного банка в него попал находящийся в стадии ликвидации коммерческий банк "Спутник" (Самара). По утверждению Вашингтона, кредитные организации "проводили транзакции от имени компаний из КНДР".

Санкции были введены "за поддержку КНДР в разработке оружия массового поражения, ракетно-баллистических программ, а также за поддержку национальной авиакомпании КНДР, которая также подпадает под санкции США".

Вся находящаяся в США собственность и права в имуществе физических и юридических лиц, подпавших под санкции, должны быть заблокированы. Занесение в санкционный список OFAC - SDN List - предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с этими структурами.

КНДР 25 мая осуществила пуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из них была межконтинентальной. После этого главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи Пак Чин и США Энтони Блинкен в телефонной беседе договорились "тесно сотрудничать", чтобы инициировать рассмотрение в СБ ООН новой резолюции по ракетным пускам КНДР.

Китай и Россия при этом заветировали американскую резолюцию об усилении санкций против КНДР из-за пусков.

Дальневосточный банк, основанный в 1990 году во Владивостоке, входит в тройку крупнейших дальневосточных банков и в топ-100 российских банков (по итогам 2021 года занимал 98-е место в рэнкинге "Интерфакс-100"). Его региональная сеть насчитывает более 30 подразделений на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Он входит в перечень кредитных организаций, имеющих право обслуживать хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ. Дальневосточный банк входит в группу "Регион".