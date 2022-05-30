"Мосбиржа" не будет вводить допограничений на операции с иностранными бумагами

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что не будет вводить дополнительные ограничения на проведение операций с иностранными ценными бумагами, все действующие режимы торгов остаются без изменений.

По решению Банка России, по иностранным ценным бумагам, операции с которыми приостановлены международными расчетно-клиринговыми организациями (с постфиксом -RM), сохранятся ограничения на совершение операций в режиме основных торгов (сделки купли-продажи), действующие с 24 марта. Торги по таким ценным бумагам в режимах переговорных сделок (РПС / РПС с ЦК), а также в режимах репо и репо с ЦК продолжат проводиться без ограничений.

Торги ценными бумагами иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном на территории Российской Федерации, продолжат проводиться без ограничений.

Биржа обращает внимание инвесторов, что приостановление операций с иностранными ценными бумагами международными расчетно-клиринговыми организациями может привести к ограничению прав держателей в части получения доходов по иностранным ценным бумагам и участия в ряде корпоративных действий.