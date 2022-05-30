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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Volkswagen отметил ослабление проблемы нехватки чипов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Проблема дефицита полупроводниковых компонентов для производства автомобилей, которую усугубила военная операция России, несколько ослабла. Об этом заявил гендиректор немецкого автоконцерна Volkswagen (VW) Герберт Дисс.

VW видит "реальное улучшение ситуации" с поставками микрочипов для его автомобилей летом, сказал Дисс, слова которого приводит Market Watch.

Член совета директоров Audi Хильдегард Вортманн, тем временем, заявил, что люксовый бренд, принадлежащий VW, столкнулся с "рекордным уровнем заказов" в данный момент, при том, что клиентам приходится ждать автомобилей год и более.

Дисс сообщил журналистам, что VW не планирует прекращать работу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая – регионе, где, по многочисленным свидетельствам, власти КНР ведут кампанию по принудительной ассимиляции религиозных меньшинств.

По его словам, предприятие в этом регионе является незначительной частью всего бизнеса VW в КНР, однако в компании считают, что его закрытие "ухудшит положение людей, работающих на заводе, и, что более важно, региона в целом".

Дисс добавил, что на предприятии в Синьцзяне соблюдаются стандарты VW, и компания может контролировать ситуацию. Ранее VW заявляла, что в ее цепочках поставок нет продукции, производимой с применением принудительного труда.

Volkswagen VW
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