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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Индекс активности промсектора КНР в мае остался ниже отметки 50 пунктов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае увеличился до 49,6 пункта по сравнению с 47,4 пункта в предыдущий месяц, что было минимумом за 26 месяцев, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня уже три месяца подряд.

Аналитики в среднем ожидали повышения до 48,9 пункта, показали опросы The Wall Street Journal и Trading Economics.

Подындекс производства вырос в этом месяце до 49,7 пункта с 44,4 пункта в апреле, индикатор новых заказов - до 48,2 пункта с 42,6 пункта, занятости - до 47,6 пункта с 47,2 пункта. Индикатор, оценивающий оптимизм в промышленности ближайшего будущего, поднялся до 53,9 пункта против 53,3 пункта.

Тем временем рассчитываемый ГСУ PMI сферы услуг и строительства подскочил в мае до 47,8 пункта по сравнению с 41,9 пункта в прошлом месяце. При этом улучшение ситуации было зафиксировано в 17 из 21 сектора.

Сводный PMI увеличился до 48,4 пункта с 42,7 пункта в апреле.

Китай ГСУ КНР
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