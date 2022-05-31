Половина россиян не готова поддержать закрытие продуктовых гипермаркетов в выходные

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Госдуме предложили ограничить в выходные работу продуктовых гипермаркетов, чтобы стимулировать посещение фермерских рынков. Как показал опрос ВЦИОМа, против такого настроены 50% россиян, готовы его поддержать 43%.

Опрос проводился 24 мая по телефону среди 1600 взрослых респондентов.

Чаще закрытие гипермаркетов в пользу рынков поддерживают опрошенные, которые не ходят в гипермаркеты (48%), жители сел (53%) и регионов Северо-Кавказского федерального округа (54%). Против такого перенаправления покупателей из гипермаркетов на рынки чаще выступают жители Москвы и Петербурга (63%) и респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (59%).

Гипермаркеты хотя бы иногда посещают 83% опрошенных, а 7% сказали, что ходят туда кажый день. Еще примерно по трети респондентов заходят туда несколько раз в месяц или по нескольку раз в неделю. Чаще в крупные сетевые магазины ходит молодежь: люди 18–24 лет чаще других возрастных групп ходят за покупками ежедневно (15% vs 3% среди 60-летних). 42% жителей Москвы и Петербурга заходят в гипермаркеты несколько раз в месяц, вероятно, закупаясь впрок. 39% жителей городов-миллионников чаще заходят туда несколько раз в неделю.

Фермерские рынки хотя бы иногда посещает 61% россиян. 28% опрошенных заходят туда несколько раз в месяц, 19% - несколько раз в год, 13% - несколько раз в неделю.

На рынки опрошенные чаще всего ходят за свежими овощами и фруктами (67% в группе посетителей фермерских рынков), за мясом и птицей (61%), молочной продукцией (49%), мясной гастрономией (42%), рыбой (39%).