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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Срок действия лесных деклараций в России продлят до двух лет

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство увеличит с года до двух лет срок действия лесных деклараций, которые определяют порядок использования лесных участков, включая объемы и виды использования. Это пообещал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по поддержке экономики в условиях санкций.

"Учитывая нынешние сложности правительство поддерживает просьбу предпринимателей об увеличении сроков действия лесных деклараций с 12 месяцев до двух лет при условии, что они были поданы до 1 мая текущего года. Таким образом работать по уже действующим декларациям можно будет вплоть до 1 мая 2024 года", - сказал он.

Премьер объяснил, что сейчас иностранные поставщики лесозаготовщиков отказываются выполнять свои обязательства, кроме того, из-за санкций усложнились цепочки поставок. В результате "вывоз лесоматериалов, их хранение и переработка оказались затруднены".

"Между тем, лесные декларации, на основании которых бизнес ведет вырубку и вывозит древесину, регламентирует порядок ее заготовки. За нарушение предусмотрена законодательством ответственность предусмотрена ответственность за нарушение", - отметил Мишустин.

В правительстве рассчитывают, что продление срока их действия "даст предпринимателям возможность и время адаптироваться к изменившейся ситуации, выстроить систему доставки лесоматериалов".

Михаил Мишустин правительство
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