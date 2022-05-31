ЦБ РФ заметил рост доли потребкредитов с выходом на первую просрочку

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает рост доли потребительских кредитов, по которым заемщики допустили первую просрочку, на фоне роста безработицы и снижения реальных доходов населения качество розничного кредитного портфеля может ухудшиться, а спрос на реструктуризацию кредитов - возрасти, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

На 1 января 2022 года регулятор зафиксировал максимальный за все время наблюдений уровень долговой нагрузки домохозяйств на макроуровне - 10,6% от располагаемых доходов населения, при этом банки сформировали значительный макропруденциальный буфер капитала (730 млрд рублей) для покрытия возможных потерь.

ЦБ пока не видит ухудшения качества розничного кредитного портфеля. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней по потребительским кредитам составляет 8%, по ипотечным - 0,7%. Однако данный показатель не учитывает потенциального роста необслуживаемой задолженности по портфелю кредитов, реструктурированных после 1 марта 2022 года.

Кроме того, в течение марта был зафиксирован рост опережающих индикаторов кредитного риска, указывающих на потенциальный рост необслуживаемых потребительских ссуд во втором квартале 2022 года. Так, согласно опросу крупнейших кредитных организаций, осуществляющих розничное кредитование, в марте - апреле зафиксирован рост доли потребительских кредитов, по которым был пропущен очередной платеж, с 5,3 до 7,5% (выход в первую просрочку).

"Данный уровень соответствует значениям 2021 года, синхронный рост показателя у большинства банков отражает систематический рост кредитного риска, вызванный макроэкономическими факторами", - говорится в обзоре.

Спрос на реструктуризацию кредитов в марте - апреле был умеренным и существенно уступал спросу в начале пандемии в 2020 году (реструктурировано 0,6% задолженности по розничным кредитам). Однако в будущем доля реструктурированных кредитов может возрасти в случае роста безработицы и снижения реальных доходов населения, прогнозирует ЦБ.

Во второй половине 2022 года регулятор ожидает роста доли льготных ипотечных кредитов за счет сжатия рынка вторичной ипотеки в условиях высоких ставок. В сегменте необеспеченного потребительского кредитования возможна стагнация портфеля. В отличие от кризиса, вызванного пандемией, когда заемщики активно обращались за реструктуризацией кредитов, в текущем кризисе этот процесс может быть растянут во времени.

"При этом ухудшение качества кредитного портфеля может быть более значительным и гораздо более длительным, чем в 2020 году, так как экономике потребуется больше времени на адаптацию к новым внешнеэкономическим условиям и реализацию структурных изменений", - указал ЦБ.