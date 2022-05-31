Минстрой РФ выступил против регулирования цен на жилье

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Регулирование цен не приведет к росту доступности жилья, это доказали отрасли, где вводилось госрегулирование, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Показатель доступности жилья, а не снижения цены - один из важнейших. Мы видим объективно его небольшое снижение", - сказал Стасишин во вторник на форуме недвижимости "Движение" в Сочи.

Он напомнил, что после появления первой программы субсидирования ипотеки звучала критика, что она разгоняет рост цены. При этом, по словам Стасишина, застройщики направили деньги в развитие производств, на развитие земельного банка и новые проекты.

"Любая оптимизация цены квадратного метра может идти только за счет нового строительства. Если мы обеспечим при льготной ипотеке серьезное увеличение предложения на рынке, цена сама собой должна будет стабилизироваться. Как только мы начнем вводить искусственные ограничения цены квадратного метра, ни один банк не одобрит нового проектного финансирования, объем в стройке с проектным финансированием сократится, и грош цена будет всем мерам поддержки, которые у нас есть", - пояснил замминистра.

Он напомнил, что сейчас в стадии строительства в России находится около 100 млн кв. м и динамика улучшается.