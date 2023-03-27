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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Минстрой призвал не ожидать резкого снижения цен на жилье в России

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Резкого снижения цены квадратного метра жилья в России в 2023 году ожидать не стоит, заявил в понедельник замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Не надо ждать снижения цены квадратного метра. С учетом роста некоторых позиций строительных материалов, с учетом роста проектного финансирования исходя из сокращения темпов продаж, с учетом декларируемого качества проектов, с учетом стоимости земли и инфраструктуры и т.д. сегодня, на мой взгляд, идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий", - сказал Стасишин на пресс-конференции по итогам отчета правительства РФ в Госдуме России за 2022 год.

Он добавил, что хотелось бы, чтобы аналитики, которые прогнозируют спад цен до 30% в 2023 году, перестали вводить граждан в заблуждение.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная цена квадратного метра в столичных новостройках выросла на 17% за год. По данным аналитиков, рост цен затронул только квартиры (+2,4% за месяц). Апартаменты, напротив, в среднем стали дешевле на 0,5%.

Минстрой Никита Стасишин
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