Дефицит платежного баланса Украины в апреле составил $783 млн

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Дефицит сводного платежного баланса Украины в апреле 2022 года составил $783 млн против профицита в размере $795 млн в апреле 2021 года, сообщает сайт Национального банка Украины.

Профицит текущего счета платежного баланса в апреле этого года достиг $1,1 млрд (в апреле 2021 года - дефицит $47 млн).

Экспорт товаров в апреле сократился на 51% - до $2,4 млрд, импорт на 45,7%, до $2,7 млрд.

Основным фактором падения объемов экспорта было сокращение поставок на внешние рынки продовольственных товаров на 52,8%, обусловленное снижением экспорта зерновых (на 64,8%). Также наблюдалось сокращение экспорта черных и цветных металлов (на 71,3%), продукции химической промышленности (на 45,7%), древесины и изделий из нее (на 2,8%,) минеральных продуктов, в том числе руд (на 41,9%) и продукции машиностроения (на 35%).

Неэнергетический импорт упал на 51,1%. В частности, импорт промышленных изделий уменьшился на 18,2%, продукции машиностроения - на 68,9%, продовольственных товаров - на 41,4%, черных и цветных металлов - на 72,4%, продукции химпромышленности - на 61,6%, древесины и изделий из нее - на 75,3%.

Энергетический импорт сократился на 17,2%.

В апреле 2022 года был зафиксирован дефицит торговли услугами в размере $785 млн против профицита на $347 млн в апреле 2021 года. Экспорт услуг упал на 41,9%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в апреле текущего года составило $1,1 млрд против $48 млн в апреле предыдущего года.

Чистый отток по финансовому счету был равен $1,9 млрд (в апреле 2021 года - чистый приток $747 млн), что было обусловлено оттоком средств по операциям частного сектора. Чистый приток по операциям госсектора составил $818 млн (отток $1 млрд).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $85 млн, тогда как в апреле предыдущего года этот показатель составил $626 млн.

По состоянию на 1 апреля объем международных резервов равнялся $26,9 млрд, что обеспечивает финансирование импорта в течение 3,9 месяца.

Сводный платежный баланс Украины в 2021 году был сведен с профицитом $487 млн, что в четыре раза меньше, чем в 2020 году. Дефицит текущего счета платежного баланса составил $2,1 млрд, тогда как в 2020 году был зафиксирован профицит показателя в размере $5,3 млрд.