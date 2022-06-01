Депутаты Госдумы встали на сторону бизнеса в вопросе о правилах рыболовства

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы призвали ведомства прислушаться к мнению бизнеса, касающегося правил и ограничений рыболовства, с тем, чтобы эти правила не стали барьером для отрасли. Этот вопрос обсуждался на совещании в комитете Госдумы по аграрным вопросам в среду.

"Руководитель комитета Владимир Кашин призвал все ведомства прислушаться к бизнесу", - сообщил "Интерфаксу" один из участников совещания.

Как сообщалось, на рассмотрении Госдумы находится законопроект об электронных разрешениях на вылов биоресурсов. В конце мая депутаты перенесли его второе чтение на 7 июня, в основном из-за замечаний Минэкономразвития.

Согласно поправкам к законопроекту, речь идет о том, чтобы правила рыболовства и ограничения рыболовства не зависели от общих сроков вступления в силу обязательных требований в соответствии с законом (247-ФЗ) "Об обязательных требованиях". Рыбаки поддержали эту поправку. Однако Минэкономразвития выступило против.

В соответствии с законом об обязательных требованиях правила рыболовства и их изменения, а также ограничения рыболовства должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября. Кроме того, не менее 90 дней до этих дат требуется для утверждения и государственной регистрации соответствующих нормативных правовых актов.

"Природный календарь невозможно подстроить под нормативный. Год практики показал необходимость выведения правил и ограничений рыболовства из сроков, которые, по сути, стали отдельным барьером. Позиция Минэкономразвития не учитывает особенности подготовки отраслевого регулирования и приводит зачастую к обратному результату", - сказал на совещании в Госдуме президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев.

Как пояснил глава АСРФ, все предложения по изменению правил рыболовства проходят многоступенчатую процедуру одобрения отраслевыми ассоциациями, наукой, представителями федеральных и региональных органов государственной власти. Эти процедуры занимают около года. "Важно, чтобы нормы вступали в силу до наступления периода того или иного промысла, но действующие требования по срокам зачастую сделать это не позволяют", - считает Осинцев.

По его словам, сейчас, к примеру, на госрегистрации находятся дальневосточные правила рыболовства. "Если они будут официально опубликованы после 1 июня включительно, их применение наступит только 1 марта следующего года. Таким образом, предусмотренное в них снижение требований в отношении отдельных видов специализированных промыслов будут отложены на длительный срок", - сказал он.

АСРФ обращает внимание на то, что сохранение этих правил приведет к недолову рыбы и других водных биоресурсов. Поэтому необходимо, чтобы правила рыболовства не зависели от сроков вступления в силу общих требований, подчеркнул Осинцев.

"Интерфакс" направил запрос в Минэкономразвития.