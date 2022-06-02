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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:48

"Аэрофлот" начал выполнять беспосадочные рейсы из Санкт-Петербурга во Владивосток

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" открыла регулярные полеты между Санкт-Петербургом и Владивостоком, первый рейс во Владивосток прибыл в четверг, следует из данных табло местного аэропорта.

На данный момент, это единственный беспосадочный рейс между Санкт-Петербургом и Владивостоком.

В дальнейшем полеты будут выполняться дважды в неделю на широкофюзеляжных Boeing 777-300.

На рейсах Санкт-Петербург - Владивосток также доступны билеты по субсидированным тарифам для социальных льготных категорий населения.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" 9 ноября начнет регулярные полеты по маршруту Санкт-Петербург - Екатеринбург - Владивосток - Петропавловск-Камчатский, с 10 июня - Санкт-Петербург - Екатеринбург - Владивосток - Южно-Сахалинск.

Аэрофлот Санкт-Петербург Владивосток
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