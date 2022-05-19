"Аэрофлот" проведет распродажу билетов по всем российским направлениям

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 19 по 26 мая проведет распродажу авиабилетов по всем российским направлениям, скидка будет составлять до 50%, сообщает в четверг пресс-служба авиаперевозчика.

Акция распространяется на перелеты экономическим классом с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт) с 19 мая по 31 октября собственными рейсами "Аэрофлота", а также рейсами "России" и "Авроры" под кодом SU.

"Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/ Санкт-Петербургом/ Красноярском /Владивостоком /Хабаровском и городами России. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/ Красноярск/ Владивосток/ Хабаровск", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что "Аэрофлот" приостановит до конца июня продажу билетов в города центральной и южной части РФ, аэропорты которых закрыты с 24 февраля из-за ситуации на Украине.

"На фоне продления временного запрета Росавиации на полеты в южные аэропорты России "Аэрофлот" перераспределяет предложение в пользу востребованных направлений внутрироссийской сети, учитывая изменения в предпочтениях пассажиров при планировании путешествий. Мы увеличиваем предложение по самым низким тарифам из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Самару, Екатеринбург, Пермь, Волгоград, Омск, Уфу, Хабаровск, Владивосток", - говорилось в сообщении перевозчика.

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая.