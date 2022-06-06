"Калита" допустила дефолт при выплате купона по облигациям 001Р-01 на 3,7 млн рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ООО "Калита" (Омск, занимается оптовой торговлей нефтепродуктами) допустило дефолт при выплате 26-го купона по облигациям серии 001Р-01 на сумму 3,699 млн рублей.

Причиной компания назвала "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

Владельцы облигаций с 6 июня могут требовать досрочного погашения, принадлежащих им бумаг, говорится в сообщении.

Ранее компания уже допустила дефолт по выплате 25-го купона данного выпуска.

Выпуск со сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей компания разместила в декабре 2020 года по ставке ежемесячного купона 15% годовых до погашения.

Сейчас по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.

Ранее на запрос представителя владельцев облигаций о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным", более того, у компании отсутствуют средства даже на проведения общих собраний держателей облигаций.

В качестве причин неисполнения обязательств "Калита" указывала рост ключевой ставки Банка России и приостановку банками-кредиторами выдачи новых кредитных траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

Кроме того, сообщалось о трех судебных исках по взысканию с "Калиты" задолженности от ООО "Совкомбанк факторинг", Альфа-банка и ООО "РТС-капитал". По иску Альфа-банка на денежные средства компании был наложен арест.

В конце апреля "Эксперт РА" понизило рейтинг "Калиты" до "ruD" со "стабильным" прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные, ближайшая выплата запланирована на 31 мая.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, выступая посредником между крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами и предприятиями малого и среднего бизнеса.