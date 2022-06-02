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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Зимбабве попросило РФ увеличить ввоз пшеницы и начать поставки нефтепродуктов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Зимбабве просит Россию увеличить ввоз сельхозпродукции, а также начать поставки нефтепродуктов, сообщил "Интерфаксу" глава Минприроды РФ Александр Козлов по итогам состоявшегося в Хараре четвертого заседания российско-зимбабвийской межправкомиссии.

"Правительство Зимбабве вышло с предложением увеличить объем поставок пшеницы, подсолнечного масла, а также начать поставки нефтепродуктов, ранее их не было", - сказал министр.

По его словам, в связи с этим министерству сельского хозяйства и земледелия, а также министерству энергетики этой страны предложено подготовить конкретное обращение с указанием дополнительного объема поставок и логистических цепочек.

Как отметил министр, в последние годы доля аграрного экспорта в общих поставках российской продукции в Зимбабве увеличивается, в основном за счет пшеницы и минеральных удобрений.

По данным Союза экспортеров зерна, в 2021 году РФ поставила в Зимбабве 11,9 тыс. тонн пшеницы против 810 тонн в 2019 году.

Зимбабве Минприроды РФ Александр Козлов
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