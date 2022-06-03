Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Германия сократила экспорт в Россию в апреле на 10%, импорт упал на 16,4%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Объем германского экспорта в Россию в апреле 2022 года снизился на 10% относительно марта на фоне санкций и различных экспортных ограничений и составил 0,8 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В марте показатель рухнул более чем на 60%.

Импорт из РФ в Германию сократился на 16,4%, до 3,7 млрд евро.

Совокупный объем германского экспорта, с поправкой на календарные и сезонные факторы, увеличился в апреле на 4,4% в помесячном исчислении, до 126,4 млрд евро, тогда как импорт повысился на 3,1%, до 122,8 млрд евро.

В годовом выражении общий объем экспорта Германии вырос на 12,9%, импорт взлетел на 28,1%.

Таким образом, профицит внешнеторгового баланса Германии в апреле составил 3,5 млрд евро, увеличившись с 1,9 млрд евро месяцем ранее. В апреле 2021 года был зафиксирован профицит в 16,1 млрд евро.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку

Минфин предложил на два года освободить физлиц от НДФЛ при продаже золота в слитках

ОПЕК+ встречает летний сезон сверхплановой прибавкой. Обобщение

ОПЕК+ встречает летний сезон сверхплановой прибавкой. Обобщение

Торгово-промышленная палата собрала тысячи заявлений о форс-мажоре из-за санкций

Торгово-промышленная палата собрала тысячи заявлений о форс-мажоре из-за санкций

ФАС одобрила сделку по покупке российского бизнеса McDonald's

РФ направит 17 млрд руб. из ФНБ на выкуп облигаций трех российских авиакомпаний

РФ направит 17 млрд руб. из ФНБ на выкуп облигаций трех российских авиакомпаний

В санкционный список США попали Мордашов с членами семьи и подконтрольные ему компании

В санкционный список США попали Мордашов с членами семьи и подконтрольные ему компании

Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле-августе на 648 тыс. б/с

Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле-августе на 648 тыс. б/с

Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить квоты по добыче на 648 тыс. б/с в июле-августе

Решетников указал на риски роста безработицы в РФ с текущих минимальных уровней

Решетников указал на риски роста безработицы в РФ с текущих минимальных уровней
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });