Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на фоне решения ОПЕК+

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром. Рубль понижается к бивалютной корзине на фоне решения ОПЕК+ ускорить темпы роста нефтедобычи.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,42 - 62,3 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,1625 руб./$1 (+51,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 65,89 руб./EUR1 (+33,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 43,26 коп. к уровню закрытия 2 июня, до 63,84 рубля.

Доллар при этом оказался на 58,75 коп. выше уровня действующего официального курса, евро – на 98,47 коп. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет на старте торгов в условиях решения ОПЕК+ ускорить темпы роста нефтедобычи. Накануне министры ОПЕК+ приняли решение об увеличении квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки (б/с). Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. б/с.

На встрече в четверг принято решение "опередить запланированную общую корректировку добычи на сентябрь и равномерно распределить увеличение добычи на 432 тыс. б/с за июль и август 2022 года". "Таким образом, добыча в июле будет скорректирована в сторону увеличения на 648 тыс. б/с в соответствии с прилагаемым графиком", - отмечалось в сообщении.

Решение ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы добычу нефти может способствовать реализации плана REPowerEU, нацеленного на то, чтобы избавить Европу от зависимости от ископаемого топлива из РФ, заявила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

"И первое важное условие - это диверсификация от России к другим поставщикам. В этом отношении я приветствую заявление ОПЕК об увеличении поставок нефти, потому что так нам легче приступить к сворачиванию и избавлению от российской нефти и обращаться в другие регионы мира за необходимой нефтью", - сказала глава Еврокомиссии во время визита в Польшу в четверг.

Ее выступление опубликовано в Брюсселе.

Ранее на этой неделе лидеры стран ЕС согласовали эмбарго на нефть, поставляемую из РФ по морю. Кроме того, ряд стран, в частности, ФРГ, заявляли, что откажутся и от поступающей по трубопроводам российской нефти. Планируется, что в итоге все эти меры затронут порядка 90% импортируемой странами Евросоюза нефти из РФ.

В четверг шестой пакет санкций против РФ был одобрен постпредами стан ЕС, окончательное утверждение и официальная публикация этих мер ожидаются в пятницу.

Министерство торговли США обнародовало список из 71 юридического лица из России и Белоруссии, попавшего под американские экспортные ограничения. В опубликованном в федеральном реестре документе говорится, что в министерство торговли США вносит изменения в правила экспортного контроля США (EAR), добавляя 71 юридическое лицо в список лиц, попавших под торговые ограничения. "Эти юридические лица действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США", - говорится в документе.

В список, в частности, вошли "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", "Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева" и другие предприятия.

Отмечается, что вышеперечисленные организации попали в список "за приобретение и попытки приобретения товаров из США для поддержки российских вооруженных сил".

Стоимость нефти

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу после подъема накануне на данных о падении запасов в США. Сдерживающим фактором для цен на нефть является решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по Москве в пятницу составляет $117,55 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $116,73 за баррель, что на 0,12% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение - на 2,1 млн баррелей.