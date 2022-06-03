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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Ритейлер Kohl's получил два предложения от потенциальных покупателей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания Sycamore Partners и розничный холдинг Franchise Group Inc. направили предложения о покупке ритейлера Kohl's Corp., сообщает Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

По их данным, Sycamore предлагает около $55 за акцию Kohl's, Franchise Group - порядка $60 за бумагу. Таким образом, они оценивают стоимость всей компании примерно в $7-8 млрд.

Ожидается, что совет директоров Kohl's в ближайшие дни соберется для обсуждения предложений. Ранее Kohl's сигнализировала, что компания стоит не менее $70 за акцию.

С начала года капитализация Kohl's снизилась на 16,6%.

Kohl's Sycamore Partners Franchise Group США
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