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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Расписки ММК уйдут с Лондонской фондовой биржи с 27 июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Листинг депозитарных расписок ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на Лондонской фондовой бирже будет приостановлен с 27 июня, сообщила компания.

ММК призывает владельцев GDR напрямую обращаться к депозитарию Citibank в порядке, предусмотренном соответствующими соглашениями с ним.

ММК ранее сообщил, что власти РФ отклонили заявление компании о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами РФ. Компания уведомила Citibank NA о расторжении депозитарного соглашения и поручила депозитарию проинформировать владельцев GDR о прекращении действия программы депозитарных расписок.

Владельцы GDR имеют права конвертировать принадлежащие им расписки в обыкновенные акции ММК, при этом каждая GDR соответствует 13 обыкновенным акциям ММК в соответствии с условиями депозитарного соглашения.

ММК LSE
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