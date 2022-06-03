Турецкий Genesis Seed решил создать в Башкирии производство гибридных семян

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство Башкирии и ООО "Генезис Агро Трейд" (входит в турецкий холдинг Genesis Seed & Meya Tohum) в пятницу заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания документа.

Соглашение предусматривает реализацию на территории республики проекта по производству гибридных семян подсолнечника и других агрокультур.

Стоимость проекта оценивается в 142,1 млн рублей, планируется создание 32 рабочих мест.

Genesis Seed & Meya Tohum специализируется на селекции семян (услуги по семеноводству и проведению сельскохозяйственных исследований) и экспорте зерновых, зернобобовых культур в страны Ближнего Востока, Европы, Азии и другие регионы мира.