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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Банкам разрешат не создавать резервы по сомнительным долгам при невыплате доходов по евробондам

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 136059-8, который позволяет российским банкам не включать в формируемый резерв по сомнительным долгам задолженность, образовавшуюся в 2022-2023 годах по иностранным долговым ценным бумагам.

Формирование резервов по сомнительным долгам налогоплательщики осуществляют по-разному. В соответствии с законом, для налогоплательщиков-банков сомнительным долгом признается задолженность по уплате процентов, образовавшаяся после 1 января 2015 года, по долговым обязательствам любого вида.

Внесенный законопроект делает исключение для задолженности, образовавшейся в 2022 - 2023 годах, по долговым ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иностранного государства, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляют иностранные организации в соответствии с законодательством иностранного государства.

В налоговом учете создание резерва сомнительных долгов является правом, а не обязанностью компании. Резерв по сомнительным долгам позволяет уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль, так как суммы отчислений в эти резервы включаются в состав внереализационных расходов.

Правительство Госдума
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