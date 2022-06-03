Контейнерные ж/д операторы призвали активизировать субсидирование закупок контейнеров

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ECП, объединяет крупнейших контейнерных операторов РФ) подготовил второй "антисанкционный" пакет по защите контейнерного рынка, сообщил ЕСП.

Одна из инициатив касается субсидирования приобретения контейнеров для восполнения потенциального дефицита, который оценивается в 77 тыс. единиц. "Решения правительства уже позволяют получать кредиты по пониженной субсидируемой ставке. ЕСП также предлагает возвращать покупателям до 25% стоимости закупаемых контейнеров", - говорится в сообщении.

Объединение также инициировало продление до марта 2023 года срока беспошлинного ввоза закупаемых контейнеров.

Кроме того, ЕСП ведет работу по защите приоритетности контейнерных перевозок в Восточном направлении. "Перестройка логистики еще больше усилила спрос на дефицитные провозные способности Восточного полигона, есть трудности трафика. При этом, например, появляются предложения по отмене контейнерного транзита с недружественными странами. Это чревато дисбалансом логистики контейнеров и их вымыванием из РФ", - отметил глава объединения Сергей Авсейков.

Организация взаимодействует с Минтрансом РФ по обновлению ведомственной программы "опорной сети" транспортно-логистических центров (ТЛЦ). По мнению ЕСП, из-за дефицита портовой контейнерной инфраструктуры существенное внимание должно уделяться строительству "тыловых" сухопутных терминалов и развитию пограничных переходов на "Восточном полигоне".

Изменения в соответствующий ведомственный проект планируется представить на рассмотрение правительства в итоговом виде в начале июня. Отмечается, что инициатива ЕСП уже поддержана правительством.

Ранее сообщалось, что Минтранс предлагает компенсировать инвесторам ТЛЦ часть затрат по инвестиционным кредитам посредством субсидий из бюджета. Соответствующие предложения министерство направило ряду ведомств, сообщал "Интерфаксу" источник в отрасли. В качестве одной из возможных мер поддержки Минтранс прорабатывает вопрос выделения субсидий на процентные платежи по таким кредитам в размере 50% от ключевой ставки Банка России.

Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок создан крупнейшими контейнерными операторами РФ, владельцами портовых и терминальных мощностей. Компании, входящие в состав объединения, контролируют более 90% рынка.

В ЕСП входят такие компании, как ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело" Сергея Шишкарева и "Росатома"), транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" (United Transport and Logistics Company Eurasian Rail Alliance, UTLC ERA), АО "РЖД Бизнес Актив" (входит в подконтрольное "Российским железным дорогам" АО "РЖД Логистика").