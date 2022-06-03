Вознаграждение главы совета директоров "Газпром нефти" Миллера составит 106 млн рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Акционерам "Газпром нефти" предложили на годовом собрании одобрить выплату вознаграждений за 2021 год членам совета директоров в размере 0,005% EBITDA по МСФО, говорится в материалах к голосованию на ГОСА.

В предыдущие годы размер выплат определялся аналогичным образом. Компания в качестве базы для расчета вознаграждений использует скорректированную EBITDA по МСФО.

По итогам 2021 года этот показатель составил 986,127 млрд рублей. Таким образом, членам совета директоров "Газпром нефти", не занимающим должности в исполнительных органах, может быть выплачено по 49,3 млн рублей.

Председатель совета директоров (глава "Газпрома" Алексей Миллер - ИФ) может получить также дополнительное вознаграждение в размере 115% от базового. Таким образом, общая сумма выплат Миллеру может составить 106 млн рублей.

Члены комитетов совета директоров могут получить дополнительно по 10% от вознаграждения, то есть по 4,9 млн рублей. Председатели комитетов дополнительно получают еще почти половину этой суммы - плюс 2,5 млн рублей.

"Газпром нефть" не выплачивает вознаграждение директорам, занимающим должности в исполнительных органах компании. В частности, это глава НК Александр Дюков.

В совет директоров "Газпром нефти" входят Миллер, Дюков, зампред "Газпрома" Олег Аксютин, замглавы "Газпром нефти" Елена Илюхина, начальник департамента "Газпрома" Елена Михайлова, замначальника департамента "Газпрома" Владимир Алисов, генеральный директор ООО "РусХимАльянс" Кирилл Селезнев и независимый директор Валерий Сердюков, члены правления "Газпрома" Сергей Кузнец, Виталий Маркелов, Сергей Меньшиков и Фамил Садыгов, а также начальник департамента маркетинга "Газпрома" (314) Геннадий Сухов.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.