Экс-глава "СИБУРа" Конов оспорил в суде ЕС включение в санкционный список

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава и акционер "СИБУРа" Дмитрий Конов 1 июня подал иск в суд ЕС, следует из картотеки суда.

Представитель бизнесмена уточнил "Интерфаксу", что оспорено включение в санкционный список. "Я могу подтвердить, что Дмитрий Конов и его адвокаты подали заявление в Европейский суд юстиции, добиваясь исключения его из списка лиц, подпадающих под санкции ЕС. Господин Конов и его адвокаты полагают, что для этого решения нет фактических или юридических оснований и надеются, что оно будет отменено судом", - сказал юрист.

Конов также находится в санкционном списке Великобритании, что, как пишет AFP, бизнесмен оспорит "со временем".

Экс-глава "СИБУРа" попал в санкционный список ЕС 9 марта, где числились 14 предпринимателей, которые ведут деятельность в "основных секторах экономики и являются существенным источником средств для Российской Федерации", говорится в обосновании.

Газета Financial Times отмечала, что почти все фигуранты нового списка участвовали во встрече Владимира Путина с бизнесом 24 февраля, в день начала военной операции на Украине, что послужило для ЕС основанием для их отнесения к "ближайшему кругу" президента. В официальной публикации в разделе "основания" встреча в Кремле 24 февраля действительно упоминается для целого ряда подпавших под санкции лиц.

Позднее Конов покинул должность председателя правления ПАО "СИБУР Холдинг", а также вышел из составов совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг", правления ПАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР".