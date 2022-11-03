Дмитрий Конов перестал быть миноритарным акционером "СИБУРа"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Дмитрий Конов перестал быть миноритарным акционером "СИБУРа", сообщил "Интерфаксу" сам Конов, ранее владевший 2,59% в компании, в кулуарах конференции Adipec. По его словам, у него нет права на обратный выкуп этой доли.

Конов сообщил также, что в процессе продолжающегося диалога с Советом ЕС последний перестал настаивать на двух из трех критериев, которыми, по мнению Совета, обосновывалось включение Конова в санкционный список. Так, например, теперь Конов не входит в число лиц, "поддерживающих лиц, ответственных за принятие решений об СВО", а также не относится к числу лиц, оказывающих "материальную помощь правительству РФ, ответственному за СВО".

Совет ЕС все еще считает применимым к Конову определение одного из "ведущих бизнесменов, работающих в отрасли, приносящей значительные доходы российскому правительству".

Но, как отметил Конов, согласно принятой в самом же Евросоюзе трактовке "business person", - это преимущественно основатель/владелец компании/основной акционер. Также, хоть и не всегда, может учитываться и наличие топ-менеджерской позиции, дающей широкий контроль над компанией. В то же время основателем "СИБУРа", заметил топ-менеджер, он не был, контролирующих владельцев в компании нет и сам Конов им никогда не являлся и не мог являться. И, наконец, добавил он, в "СИБУРе" существует иерархия принятия корпоративных решений, устанавливающий коллегиальный порядок на основных этапах, в связи с чем и единолично принимать важные решения там он также не мог.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Конов покинул должность председателя правления ПАО "СИБУР Холдинг", а также вышел из составов совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг", правления ПАО "СИБУР Холдинг" и ООО "СИБУР". Введенные против него санкции он оспорил в суде ЕС.