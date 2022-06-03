Акционеры ВТБ решили отказаться от выплат дивидендов за 2021 год

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ВТБ приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год на обыкновенные и привилегированные акции обоих типов, свидетельствуют материалы собрания.

Ранее соответствующую рекомендацию дал наблюдательный совет госбанка, его подкрепляло распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина при подготовке директив для участия в набсовете не предусматривать выплату дивидендов за прошлый год "в целях обеспечения устойчивого кредитования корпоративных клиентов и финансовых организаций РФ".

До попадания в санкционные списки западных стран банк планировал направить на дивиденды 50% от чистой прибыли за 2021 год, которая составила 327,4 млрд рублей.

Ранее готовящиеся предложения по дивидендам госбанков озвучивал глава Минфина Антон Силуанов. "Мы как Минфин будем предлагать отказаться от выплат дивидендов банками за 2021 год, несмотря на то, что прошлый год был самым, наверное, успешным за последнее время", - сказал министр.

Рекомендации банкам сформулировал и ЦБ: регулятор рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.

Глава ВТБ Андрей Костин надеется, что в будущем ситуация изменится и банк сможет вернуться к выплате дивидендов акционерам.

"Дивиденды определяются не нами, а годовым собранием, где контрольный пакет находится у правительства. Есть сегодня мнение и председателя ЦБ, и министра финансов, они высказывали публично, что банки не должны платить дивиденды, потому что им требуется капитализация. В этих условиях, я думаю, что мое мнение уже может не считаться. Я понимаю озабоченность, чувствую ответственность перед акционерами, будем надеяться, что в дальнейшем ситуация будет меняться и мы сможем дивиденды платить", - говорил он в апреле.

Годовое собрание акционеров ВТБ прошло 3 июня в заочной форме третий раз подряд. В первый раз в таком формате ГОСА состоялось в "ковидном" 2020 году.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), ещё 3,2% у НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.