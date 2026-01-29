Структура Rio Tinto оспорила решение суда о взыскании в пользу "Русала" 105 млрд руб.

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Компания RTA Holdco Australia 5 Pty Ltd, структура горнодобывающей Rio Tinto, подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Калининградской области о взыскании в пользу "Русала" 104,75 млрд рублей, следует из информации в базе данных арбитражных судов.

Жалоба будет рассмотрена Тринадцатым арбитражным апелляционным судом (Санкт-Петербург) 16 февраля.

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск "Русала" 11 декабря прошлого года. Ответчиками по иску являются Oyu Tolgoi Netherlands B.V. (Нидерланды), THR Oyu Tolgoi Ltd (Британские Виргинские острова) и австралийские Rio Tinto Aluminium Limited, Rio Tinto Aluminium (Holdings) Limited, Rio Tinto Limited и RTA Holdco Australia 5 Pty Ltd. Третьим лицом выступает Queensland Alumina Limited (QAL, Австралия) и "дочка" "Русала" Alumina and Bauxite Co. (Британские Виргинские острова).

"Русалу" принадлежит 20% QAL, который производит до 3,95 млн тонн глинозема в год. После того как правительство Австралии весной 2022 года ввело санкции против России, Rio Tinto взяла 20%-ю долю в QAL под свой контроль, и "Русал" потерял доступ к поставкам сырья.

"Русал" ранее пытался обжаловать ограничения поставок сырья с QAL в австралийском суде, ссылаясь на нарушение договорных обязательств, но в феврале 2024 года Федеральный суд Австралии отклонил иск российской компании. Судья Федерального суда, рассматривавший дело, пришел к выводу, что санкции страны против России являются достаточным основанием для объявления форс-мажора по контрактам с "Русалом".

Rio и Queensland Alumina планируют продолжать свою деятельность с учетом того, что "Русал" лишен возможности получать поставки глинозема и бокситов "до тех пор, пока действуют санкции", комментировал ситуацию представитель Rio.

Австралийское правительство, объясняя санкции в 2022 году, заявляло, что на долю Австралии приходится почти 20% поставляемого в Россию глинозема, и прекращение экспорта ключевых компонентов для производства алюминия ограничит выпуск в РФ металла, имеющего в том числе важную роль для оборонной промышленности.

Тогда же "Русал" лишился доступа к Николаевскому глиноземному заводу. На Австралию и Николаевский глиноземный завод в совокупности приходилось около 40% его потребления глинозема. "Русал" стал закупать недостающий глинозем (около 1,4 млн тонн в год) в Китае, Казахстане и Индии. Стремясь обеспечить потребности в сырье и снизить себестоимость, "Русал" договорился о приобретении 30% китайского производителя глинозема - компании Hebei Wenfeng New Materials Co. (HWNM) и до 50% индийского Pioneer Aluminium Industries Limited. Доля в HWNM обошлась в $316 млн, за 26% в Pioneer в рамках первого этапа сделки "Русал" заплатит $243,75 млн, с корректировкой на оборотный капитал и долг, все последующие стадии сделки будут оплачиваться pro rata.