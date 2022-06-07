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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Контроль ЦБ за процессом смены владельцев российских банков могут усилить

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ получит полномочия устанавливать дополнительные требования к приобретателям российских банков и некредитных финансовых организаций, а также дополнительные требования к порядку таких сделок.

Соответствующие поправки содержатся в подготовленном Минэкономразвития законопроекте, с которым ознакомился "Интерфакс".

Законопроект, в частности, наделяет совет директоров Банка России правом устанавливать требования к лицам (и их контролерам), приобретающим акции банков и некредитных финансовых организаций, отличные от тех, что прописаны в законах и нормативных актах ЦБ. Регулятор также сможет устанавливать дополнительные требования к порядку приобретения акций или долей таких организаций.

После начала военного конфликта на Украине ряд крупных международных финансовых групп объявили о планах выхода с российского рынка. Так, французская Societe Generale продала российский бизнес группе "Интеррос" Владимира Потанина, а чешская PPF в середине мая заключили соглашение по продаже своих банковских активов и дочерних компаний в России группе российских индивидуальных инвесторов во главе с бывший руководителем РТС Иваном Тырышкиным (на данный момент Home Credit сократила долю в ХКФ банке до контрольной). Переговоры о продаже российских "дочек" ведут итальянская группа UniCredit и американская Citi.

ЦБ РФ Минэкономразвития РФ
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