Ритейлерам РФ упростили сделки с имуществом иностранных торговцев, покинувших страну

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 68181-8, который с 15 июня до 31 декабря 2022 года снимает действующее ограничение по доле рынка в 25% при покупке или аренде торговых сетей, владельцами которых являются иностранные собственники, покинувшие Россию.

Поправки о ритейле ко второму чтению были внесены в законопроект о регулировании приютов для животных.

Сейчас ритейлер, доля которого в границах региона (в том числе в границах города федерального значения Москвы или Петербурга, в границах муниципального района, городского округа) превышает 25%, не может покупать или арендовать дополнительные торговые площади. Речь идет об объемах всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении.

Принятый закон предлагает не применять данное ограничения к сделкам по приобретению или аренде по любым основаниям (в том числе в результате приобретения голосующих акций в уставном капитале хозяйственного общества) дополнительной площади торговых объектов, если другой стороной такой сделки является юридическое лицо, соответствующее одновременно следующим условиям:

1) юридическое лицо подконтрольно иностранному юридическому лицу на дату совершения сделки;

2) юридическое лицо является хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, которая прекратила осуществление торговой деятельности на территории РФ или заявила о прекращении такой деятельности;

3) основания для признания юридического лица подконтрольным иностранному юридическому лицу возникли ранее 15 июня 2022 года.

О грядущей временной отмене ограничения барьера в 25% на рынке региона ради сделок с активами иностранных компаний в мае говорил премьер-министр Михаил Мишустин. "Планируем облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками. Сейчас действует ограничение, когда на одну сеть не может приходиться больше 25% товарооборота на определенной территории. В текущих условиях такой барьер может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках. Поэтом до начала следующего года ограничение будет приостановлено", - сказал он.

Депутаты комитета также предлагали повысить планку отсечения с 25% до 35% для всех сделок в ритейле и установить ее на постоянной основе, но поправка не вошла в итоговый принятый закон.