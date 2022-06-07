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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Срок владения ПАО своими акциями, выкупленными по buyback, увеличат до двух лет

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предложило увеличить с одного до двух лет срок, в течение которого публичные акционерные общества (ПАО) вправе удерживать на своем балансе казначейские акции, выкупленные по упрощенной процедуре в 2022 году.

"Предлагаемый механизм даст возможность снизить падение капитализации торгуемых компаний", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которым ознакомился "Интерфакс".

С марта до конца августа 2022 года действует упрощенный механизм приобретения публичными компаниями собственных акций (buyback) на бирже в целях поддержания их капитализации. На этот период эмитентам разрешено не устанавливать цену приобретения акций в своих программах выкупа, то есть они могут покупать свои акции на бирже по рыночной цене. Однако, по действующим правилам, выкупленные акции компания должна реализовать не позднее чем через год, либо уменьшить свой уставный капитал путем погашения этих ценных бумаг.

Теперь этот срок предлагается увеличить до двух лет. О подготовке такой инициативы в конце мая сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув важность обеспечить устойчивость публичных компаний. По его словам, это во многом зависит и от положения дел на фондовых рынках, на которых пока сохраняется высокая волатильность.

Минэкономразвития Михаил Мишустин
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