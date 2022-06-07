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Поправки о расширении прав ЦБ в финансовом надзоре за НРД прошли I чтение

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 116264-8, который усиливает контроль Банка России за регулированием деятельности центрального депозитария, этот статус сейчас имеет попавший под западные санкции Национальный центральный депозитарий (НРД).

"Вы знаете, что вопреки любым международным практикам и абсолютно вопреки любому здравому смыслу НРД был введен под европейские санкции, что значительно ограничило возможности его работы с крупнейшими европейскими контрагентами, такими как клиринговая система Euroclear и Clearstream. Законопроект, хотя и был разработан несколько ранее, сейчас приобретает значительно более своевременное звучание", - сказал, представляя документ в Госдуме, замминистра финансов Алексей Моисеев.

В законопроекте прописывается, что ЦБ вправе установить норматив достаточности собственных средств центрального депозитария, также вводится норматив мгновенной ликвидности для минимизации рисков, принимаемых на себя центральным депозитарием при осуществлении расчетов день в день. Эти нормативы будут установлены в нормативных актах ЦБ.

Сейчас установлено только, что минимальный размер собственных средств центрального депозитария должен составлять не менее 4 млрд рублей. Согласно ранее опубликованному отчету НРД, на 1 апреля размер его собственных средств составлял 16,9 млрд рублей; на 1 марта - 15,3 млрд рублей; 1 февраля - 15,1 млрд рублей. Сейчас на сайте НРД помесячных данных за текущий год не представлено.

Центральный депозитарий должен будет разрабатывать и предоставлять в ЦБ план обеспечения непрерывности деятельности и восстановления финансовой устойчивости. ЦБ также сможет назначать в центральный депозитарий своего уполномоченного представителя - служащего Банка России. Этот сотрудник сможет получать информацию и документы о деятельности центрального депозитария, а также участвовать без права голоса в заседаниях органов его управления.

Банк России, согласно законопроекту, сможет определить перечень функций, для выполнения которых центральный депозитарий вправе привлекать только аутсорсинговые организации, соответствующие установленным Банком России требованиям.

Предполагается, что законопроект будет иметь отложенный срок вступления - через год после опубликования.

Евросоюз ввел в июне санкции против НРД, поскольку центральный депозитарий играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком.

После этого НРД объявил, что при осуществлении банковской деятельности приостанавливает проведение операций в евро.

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