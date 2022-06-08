Администрация США попытается получить от Конгресса $4,3 млрд для замены российского урана

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена пытается заручиться поддержкой со стороны Конгресса, чтобы выделить средства для отказа от импорта российского топлива для ядерных реакторов и наладить закупки обогащенного урана у американских производителей на сумму $4,3 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, сотрудники Минэнерго США встречались с ключевыми законодателями и заявили, что "такое финансирование необходимо срочно, поскольку любая приостановка российских поставок чревата сбоями в работе коммерческих ядерных реакторов".

Агентство уточняет, что план рассчитан на стимулирование развития отрасли по обогащению урана внутри страны, а также других шагов, необходимых для превращения урана в топливо для реакторов.

Переговоры администрации с законодателями проходят на фоне того, что администрация Байдена рассматривает возможность введения санкций в отношении импорта обогащенного урана из России в связи с украинской проблемой, а также с учетом возможного решения Москвы о прекращении импорта, отмечает агентство.

В то же время Bloomberg пишет: "США будет нелегко дать толчок развитию отечественной урановой промышленности. В стране осталось только одно коммерческое предприятие по обогащению урана - завод в Нью-Мексико, принадлежащий Urenco Ltd. - британско-германо-голландскому консорциуму".

На долю России приходилось 16,5% урана, импортируемого в США в 2020 году, и 23% обогащенного урана, необходимого для питания коммерческих ядерных реакторов США, информирует агентство.

Bloomberg указывает, что ранее министр энергетики Дженнифер Грэнхолм назвала зависимость США от российского импорта "уязвимостью" для национальной и экономической безопасности.

Выделение средств на реализацию плана требует одобрения со стороны Конгресса, говорится в сообщении.