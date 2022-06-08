Анкара призвала Запад пересмотреть ряд антироссийских мер, мешающих вывозу продовольствия

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поддерживает стремление РФ добиться отмены части западных ограничительных мер, мешающих экспорту продукции АПК, передает агентство ЭФЭ.

"Совершенно законно, в обмен на согласие пропускать грузы с зерном и подсолнечным маслом из Украины на мировой рынок, добиваться устранения препятствий для российского экспорта (продовольствия - ИФ). Считаем, что это было бы справедливо", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

"Недостаточно просто говорить, что такие российские товары как зерновые и удобрения не находятся под санкциями. А именно такие заявления мы в последние время слышим. Считаем, что также нужно принять меры, позволяющие судам, перевозящим эту продукцию, заходить в порты, получать там доступ к логистическим сервисам, таким как возможность банковских платежей", - добавил турецкий министр.

Руководители США и ЕС в последние недели регулярно заявляют, что нехватка продовольствия в мире, по их мнению, вызвана тем, что Россия якобы препятствует выходу судов их украинских портов. Также они заверяют, что не принимали мер, препятствующих экспорту российского продовольствия. Турция же ограничительных мер против РФ не принимала.

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин назвал блефом утверждения о том, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов.