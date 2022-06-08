Сбербанк из-за внешних ограничений решил свернуть игровое направление

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк России из-за внешних ограничений решил закрыть SberGames, часть сотрудников перейдет на работу в другие подразделения банка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"В связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке Сбер принял решение закрыть игровое направление", - отметил представитель банка.

"Компания SberGames останавливает наем новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы", - добавил представитель кредитной организации.

Новым генеральным директором компании назначен Роман Цыганков. Александр Михеев покинул компанию.

Михеев возглавил SberGames вместо Алисы Чумаченко в марте 2022 года.

"Сберинтертеймент" (подразделение Сбербанка) получила 75,6% компании "Гейм Драгон" (российское юрлицо Gosu Data Lab, сейчас - "СберГеймз") в июле 2021 года. По последним раскрытым данным, подразделение Сбербанка владело 92,47% этой компании, еще 4,52% принадлежало Чумаченко, 3,01% - Михееву.

Сбербанк в апреле 2021 года заявил о том, что в рамках развития нового направления бизнеса "Сберигры" рассматривает возможность покупки игровой компании Gosu Data Lab, основанной Алисой Чумаченко. Компания занимается разработкой голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform, которые предполагалось интегрировать в состав нового направления бизнеса банка.