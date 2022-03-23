Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

SberGames возглавит со-основатель Gosu Data Lab Михеев

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Входящее в экосистему Сбербанка SberGames (ООО "Сбергеймз") возглавит со-основатель компании Gosu Data Lab Александр Михеев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Там добавили, что Алиса Чумаченко решила покинуть пост гендиректора SberGames, но продолжит работу над игровыми проектами в индустрии.

Чумаченко 23 марта в соцсетях объявила об уходе с должности гендиректора SberGames. "Во время такой турбулентности, как сейчас, особая привилегия - оставлять за собой право принимать решения самостоятельно, руководствуясь совестью и не отказывая себе на пути к мечте. Если есть идеи, предложения, нужна помощь - пишите", - написала она.

"Сберинтертеймент" (подразделение Сбербанка) получила 75,6% компании "Гейм Драгон" (российское юрлицо Gosu Data Lab, сейчас - "СберГеймз") в июле 2021 года. Сейчас подразделение Сбербанка владеет 92,47% этой компании. Еще 4,52% принадлежат Чумаченко, 3,01% - Михееву, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Сбербанк в апреле 2021 года заявил о том, что в рамках развития нового направления бизнеса "Сберигры" рассматривает возможность покупки игровой компании Gosu Data Lab, основанной Алисой Чумаченко. Компания занимается разработкой голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform, которые предполагалось интегрировать в состав нового направления бизнеса банка.

SberGames Сбербанк Алиса Чумаченко Александр Михеев Gosu Data Lab Сберинтертеймент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Крокусе" заявили, что уход иностранцев обрушил бизнес российских ТЦ

В "Крокусе" заявили, что уход иностранцев обрушил бизнес российских ТЦ

Минэкономразвития сообщило о всплеске интереса к специальным административным районам

Минэкономразвития сообщило о всплеске интереса к специальным административным районам

РФ может пересмотреть решения по энергопереходу из-за перемен в геополитике и экономике

РЖД на средства ФНБ расширят парк и будут развивать Восточный полигон и Центральный узел

РЖД на средства ФНБ расширят парк и будут развивать Восточный полигон и Центральный узел

Yokohama остановит производство шин в РФ из-за проблем с закупкой сырья

Власти Финляндии сочли невозможным выдать лицензию на строительство АЭС "Ханхикиви"

Власти Финляндии сочли невозможным выдать лицензию на строительство АЭС "Ханхикиви"

РФ обсуждает со странами Азии возможность дополнительных поставок энергоресурсов

Зампред правления Сбербанка Голодец предложила меры поддержки фармотрасли

Зампред правления Сбербанка Голодец предложила меры поддержки фармотрасли

Новак предупредил о риске коллапса на рынке в случае отказа от углеводородов РФ

Объем торговли криптовалютами в рублях упал, несмотря на их применение для обхода санкций

Объем торговли криптовалютами в рублях упал, несмотря на их применение для обхода санкций
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });