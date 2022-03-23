SberGames возглавит со-основатель Gosu Data Lab Михеев

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Входящее в экосистему Сбербанка SberGames (ООО "Сбергеймз") возглавит со-основатель компании Gosu Data Lab Александр Михеев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Там добавили, что Алиса Чумаченко решила покинуть пост гендиректора SberGames, но продолжит работу над игровыми проектами в индустрии.

Чумаченко 23 марта в соцсетях объявила об уходе с должности гендиректора SberGames. "Во время такой турбулентности, как сейчас, особая привилегия - оставлять за собой право принимать решения самостоятельно, руководствуясь совестью и не отказывая себе на пути к мечте. Если есть идеи, предложения, нужна помощь - пишите", - написала она.

"Сберинтертеймент" (подразделение Сбербанка) получила 75,6% компании "Гейм Драгон" (российское юрлицо Gosu Data Lab, сейчас - "СберГеймз") в июле 2021 года. Сейчас подразделение Сбербанка владеет 92,47% этой компании. Еще 4,52% принадлежат Чумаченко, 3,01% - Михееву, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Сбербанк в апреле 2021 года заявил о том, что в рамках развития нового направления бизнеса "Сберигры" рассматривает возможность покупки игровой компании Gosu Data Lab, основанной Алисой Чумаченко. Компания занимается разработкой голосового ассистента Gosu Voice Assistant для геймеров и платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform, которые предполагалось интегрировать в состав нового направления бизнеса банка.