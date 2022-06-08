Из набсовета украинского КВСЗ вышел представитель российского акционера

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - На Украине сложил полномочия член наблюдательного совета ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Полтавская область) Вадим Дузик, представитель владельца 25% акций предприятия - австрийской OW Capital Management GmbH (принадлежит российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову).

Об этом говорится в сообщении КВСЗ в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины. Заявление Дузика о прекращении полномочий в качестве члена набсовета по собственному желанию КВСЗ получил 6 июня. В тот же день набсовет прекратил его полномочия.

Вместо Дузика в состав набсовета никто не был избран.

Дузик вошел в набсовет как представитель OW Capital Management в сентябре 2021 года. До этого в набсовете эту компанию представлял Джахпар Гамзалов (по данным ряда СМИ, отец Станислава Гамзалова).

Киевская городская прокуратура на прошлой неделе сообщила об уголовном производстве в отношении должностных лиц Крюковского вагонзавода по факту завладения деньгами предприятия путем злоупотребления служебным положением и якобы финансирования насильственного захвата государственной власти, изменения границ государственной границы Украины (ч.5. ст.191, ч.4 ст.110-2 УК Украины).

Прокуроры в ходе досудебного расследования установили, что при содействии гражданина России, которому принадлежит 25% акций предприятия, завод "систематически осуществлял закупки деталей для строительства вагонов у предприятий из РФ по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости".

По ходатайству прокуратуры корпоративные права КВСЗ были арестованы, решается вопрос об их передаче в управление государству, отмечало ведомство.

Крюковский вагонзавод отрицает обвинения, заявляя, что ведет прозрачный бизнес, является добросовестным налогоплательщиком. Наличие среди акционеров КВСЗ гражданина России не является сенсацией, поскольку он приобрел акции завода еще в 2012 году, отмечали на предприятии.

"Никаких "схем вывода денежных средств", "убыточных внешнеэкономических контрактов по завышенной стоимости в то время, когда были национальные аналоги" или "финансирования насильственного захвата государственной власти", никогда в истории предприятия не было и не может быть. Почему же тогда такая спешка с обвинениями?" - отмечается в сообщении.

КВСЗ производит пассажирские и грузовые вагоны, региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

По данным самого КВСЗ, по состоянию на 30 сентября 2021 года 25% акций ПАО владела OW Capital Management GmbH, еще по 25% владели эстонские AS Skinest Finants и Osauhing Delantina, 20% - зарегистрированная в Великобритании Transbuilding Services Limited. Бенефициарами общества, владеющими 90% акций завода, в его отчете указаны председатель наблюдательного совета КВСЗ Владимир Приходько и Гамзалов.

В России Гамзалов является бенефициаром АО "Завод металлоконструкций" (Энгельс, Саратовская область), свидетельствует отчетность этого АО за 2021 год. В частности, OW Capital Management GmbH на конец 2021 года принадлежало 72,4% акций завода (96,6% голосующих акций). Завод занимается выпуском грузовых вагонов всех типов, изготовлением мостовых и строительных металлоконструкций. Выручка завода в минувшем году равнялась 16,6 млрд рублей, чистая прибыль - 121 млн рублей.

Ему (через OW Capital Management) также принадлежит 96,17% акций АО "Эна" (Московская область), следует из отчетности подмосковного предприятия за 2021 год. "Эна" производит гидравлическое и пневматическое силовое оборудование. Выручка завода в минувшем году равнялась 1,1 млрд рублей, чистая прибыль - почти 18 млн рублей.

По данным на конец 2020 года, Гамзалов также был бенефициаром (через OW Capital Management) 50% акций АО "Балаково-Центролит" (Балаково, Саратовская область), говорится в отчетности этого предприятия, которое является производителем крупного вагонного литья. Более свежих данных о своих владельцах предприятие не приводит. Выручка "Балаково-Центролита" в 2021 году равнялась 5,1 млрд рублей, чистый убыток - 0,5 млрд рублей.