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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Акции Exxon подскочили до рекорда на фоне подорожавшей нефти

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Цена бумаг Exxon Mobil Corp. в ходе торгов в среду обновила исторический максимум на фоне роста нефтяных котировок.

Котировки достигли $105 за акцию, превысив предыдущий рекорд, зафиксированный в 2014 году. С начала года капитализация самой дорогой энергетической компании США взлетела на 71%, до $435,5 млрд.

Североамериканская нефть марки WTI в среду торгуется около отметки $120 за баррель.

Энергетический сектор является единоличным лидером роста среди всех остальных отраслевых субиндексов в индексе S&P 500, подскочив на 65% с начала года. Сам индекс за это время потерял порядка 13%.

Exxon Mobil WTI
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