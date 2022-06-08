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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

Минпромторг опроверг дефицит оборудования для разработки новых лекарств

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Минпромторг не поступали данные от заказчиков о том, что в России возник дефицит хроматографических колонок, необходимых при разработке новых лекарственных препаратов и для контроля качества при выпуске зарегистрированных лекарств. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель министерства.

По его словам, в России группа "Люмэкс" выпускает широкий спектр аналитических приборов для высокоэффективной жидкостной хроматографии, люминесцентного и фотометрического анализа, которые можно использовать. "Мета-хром" производит широкий спектр хроматографического оборудования - это газовые хроматографы, а также комплектующие для них. Компанию "Хроматэк" представитель ведомства назвал одним из лидеров в России по разработке и производству газохроматографического оборудования.

"Дополнительно Минпромторг России совместно с производителями прорабатывает вопрос расширения имеющихся производственных мощностей", - сообщили в пресс-службе.

Если возникнет временный дефицит этого оборудования, Минпромторг сможет включить его в механизм параллельного импорта, добавил собеседник агентства.

О дефиците хроматографических колонок ранее сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на фармпроизводителей. По их словам, не хватает колонок, производимых в том числе зарубежными компаниями Agilent Technologies, Waters, Phenomenex. Такие устройства нужны для разработки новых препаратов и для контроля качества при выпуске уже зарегистрированных. Пр сведениям газеты, у некоторых компаний запасов такого оборудования хватит на полгода. В публикации говорится, что аналогов американскому и европейского оборудованию в России не производится, а их ввоз через третьи страны повышает их стоимость.

Минпромторг Agilent Technologies Waters Phenomenex США Евросоюз Люмэкс Мета-хром Хроматэк
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