Спрос на бензин в РФ оживился на фоне снижения турбулентности в экономике

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Автозаправки России, как индикатор состояния экономики и настроения населения, переключаются с желтого на зеленый цвет. Старт летнего туристического сезона и снижение турбулентности в экономике оживили спрос на АЗС страны, где последние месяцы фиксировалось тревожное снижение продаж.

Участники топливного рынка особо подчеркивают изменение тенденций: если в апреле-мае на заправках четко прослеживалось падение спроса на 10-15%, то уже несколько недель реализация топлива идет в рост (на некоторых трассах даже до 30%) или стабилизировалась. Что важно - рост продаж прослеживается и на заправках в городах, что связано с тем, что горожане успокоились, перестали экономить и снова начали много ездить и покупать товары, считают собеседники агентства.

Традиционный спрос на бензины, который в спокойные годы разгонялся еще в апреле-мае, в 2022 году начал формироваться только в первых числах июня - по геополитическим и экономическим причинам. Участники рынка не ждут высоких объемов продаж нефтепродуктов на заправках летом этого года, но рады уже тому, что население стало активнее использовать автотранспорт.

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По данным Российского топливного союза (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка), которые были предоставлены "Интерфаксу ", независимые АЗС фиксируют увеличение спроса, прежде всего, на заправках, расположенных вдоль трассы М4 "Дон", которая связывает Москву и Центральный федеральный округ с югом России.

По мнению главы РТС Евгения Аркуши, такая динамика связана с тем, что Росавиация пока сохраняет запрет на полеты в 11 южных аэропортов РФ, а железнодорожное направление не может полностью покрыть спрос со стороны туристов.

"Люди поехали на отдых на машинах, потому что самолеты не летают, поездов на всех не хватает. Существенный прирост наблюдается именно по бензинам - до 30%. Кстати, аналогичную ситуацию мы видим на трассах в Восточной Сибири", - сказал Аркуша.

Он также подчеркнул, что спрос на заправках на дизтопливо остается стабильным, владельцы АЗС не фиксируют ни увеличения, ни сокращения продаж ДТ.

Побаловать бензином

Главный аналитик по макроэкономике, рынкам нефти и нефтепродуктов ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер) Андрей Дьяченко ожидает, что в ближайшие два месяца будет фиксироваться рост пролива бензина на российских АЗС: "Вряд ли пролив на заправках летом этого года достигнет значений предыдущего года, но относительно минимумов, которые наблюдались в первой половине 2022 года, спрос будет выше".

По мнению эксперта, положительными факторами, влияющими на увеличение спроса на нефтепродукты в розницу, являются стабилизация цен на заправках в последнее время, а также наступление летнего сезона отпусков, во время которого на южные курорты предпочтительнее добираться на автомобилях.

Дьяченко добавил, что немаловажным фактором, который может поддержать спрос на топливо, стало снижение возможностей населения вкладываться в дорогие и долгосрочные покупки - статистика свидетельствует о сокращении выдачи ипотечных кредитов, а также продаж автомобилей. "Психология такова, что людям хочется чем-то себя побаловать, но вложиться в крупные покупки возможности нет. В подобных случаях, в частности, в предыдущие кризисные моменты наблюдалось увеличение расходов, в том числе на поездки по России", - рассуждает аналитик.