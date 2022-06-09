Правительство ужесточит требования к концессионерам в ЖКХ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство повысит требования к концессионерам в ЖКХ, компаниям придется доказывать свой опыт работы и финансовую устойчивость, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Для обновления коммунальной инфраструктуры используются и частные инвестиции, прежде всего, на условиях концессионных соглашений. Рассмотрим пакет изменений в законодательство относительно порядка проведения конкурса на их заключение", - рассказал Мишустин.

По его словам, участники конкурса, претендующие на управление объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведения, должны будут доказать наличие опыта и компетенций в эксплуатации такой инфраструктуры и систем, а также внести задаток, подтвердив, свою финансовую стабильность.

"Такие нововведения привлекут больше надежных инвесторов, способных обеспечить качественное и бесперебойное предоставление людям жилищно-коммунальных услуг", - считает премьер.